После расставания с Владимиром Кличко актриса Хайден Панеттьери все чаще шокирует публику своим внешним видом и скандальными выходками. Кроме того, голливудская звезда начала злоупотреблять алкоголем, пишет издание "Вести".

На днях Панаттьери вновь оказалась в центре внимания. Так, ее новый бойфренд показал кадры с актрисой, на которых видно, как она изменила прическу и что стало с телом молодой женщины. Красавица-блондинка Хайди предстала с новой прической: актриса сделала себе волнистые волосы и еще больше осветила их. Кроме этого, Панеттьери существенно поправилась.

Скриншот из видео

Роман Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. Поэтому каждый выход любовников попадал на камеры папарацци, а страница начинающего актера оказалась под прицелом журналистов.

Напомним, пара рассталась в августе этого года.