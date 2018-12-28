Экс-возлюбленная Кличко шокировала внешним видом (фото) [ Редактировать ]
После расставания с Владимиром Кличко актриса Хайден Панеттьери все чаще шокирует публику своим внешним видом и скандальными выходками. Кроме того, голливудская звезда начала злоупотреблять алкоголем, пишет издание "Вести".
На днях Панаттьери вновь оказалась в центре внимания. Так, ее новый бойфренд показал кадры с актрисой, на которых видно, как она изменила прическу и что стало с телом молодой женщины. Красавица-блондинка Хайди предстала с новой прической: актриса сделала себе волнистые волосы и еще больше осветила их. Кроме этого, Панеттьери существенно поправилась.
Скриншот из видео
Роман Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. Поэтому каждый выход любовников попадал на камеры папарацци, а страница начинающего актера оказалась под прицелом журналистов.
Напомним, пара рассталась в августе этого года.
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