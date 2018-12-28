Королева красоты оказалась на грани смерти из-за спортивного питания [ Редактировать ]
Бывшая обладательница титула "Мисс Интернешнл" призналась, что отчаянно нуждается в пересадке почки. Королева красоты уверяет, что причиной отказа органов стали спортивные добавки, пишет "Здоровье и Красота".
Фото: Instagram
Филиппинская модель Беа Роуз Сантьяго в августе узнала о страшном диагнозе - хроническая почечная недостаточность. При этом расстройстве почки перестают самостоятельно выполнять функцию по избавление организма от токсинов и по фильтрации крови. В результате, эту задачу приходится решать специальному устройству - аппарату для гемодиализа.
Фото: Instagram
Жертвам почечной недостаточности приходится несколько раз в неделю на несколько часов подключаться к этому аппарату для того, чтобы очистить кровь. Это длительная процедура, а сама болезнь почек очень значительно сокращает продолжительность жизни человека. Единственный способ победить недуг - пройти через пересадку почек.
Ранее мы сообщали, что победительница конкурса красоты упала в обморок прямо на сцене.
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