Бывшая обладательница титула "Мисс Интернешнл" призналась, что отчаянно нуждается в пересадке почки. Королева красоты уверяет, что причиной отказа органов стали спортивные добавки, пишет "Здоровье и Красота".

Фото: Instagram

Филиппинская модель Беа Роуз Сантьяго в августе узнала о страшном диагнозе - хроническая почечная недостаточность. При этом расстройстве почки перестают самостоятельно выполнять функцию по избавление организма от токсинов и по фильтрации крови. В результате, эту задачу приходится решать специальному устройству - аппарату для гемодиализа.

Фото: Instagram

Жертвам почечной недостаточности приходится несколько раз в неделю на несколько часов подключаться к этому аппарату для того, чтобы очистить кровь. Это длительная процедура, а сама болезнь почек очень значительно сокращает продолжительность жизни человека. Единственный способ победить недуг - пройти через пересадку почек.

Ранее мы сообщали, что победительница конкурса красоты упала в обморок прямо на сцене.