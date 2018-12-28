В Киеве автомобиль влетел в остановку (фото) [ Редактировать ]
В Киеве возле станции метро "Ипподром" в четверг, 27 декабря, случилось лобовое ДТП - столкнулись Skoda Fabia и Volkswagen Passat. Одна из машин влетела в автобусную остановку.
Авария случилась примерно в 22:40.
По словам девушки-водителя Skoda, она ехала по улице Маршала Конева и свернула на Василия Касияна. На перекрестке со второстепенной дороги выезжал Volkswagen, водитель которого не увидел знак "уступи дорогу" и въехал в лоб Skoda.
От столкновения Skodа понесло на тротуар и автомобиль влетел в автобусную остановку. В момент аварии на остановке никого не было.
Оба автомобиля получили существенные повреждения. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщали, что в Исландии авто с туристами вылетело с моста.
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