В Киеве возле станции метро "Ипподром" в четверг, 27 декабря, случилось лобовое ДТП - столкнулись Skoda Fabia и Volkswagen Passat. Одна из машин влетела в автобусную остановку.

Авария случилась примерно в 22:40.

По словам девушки-водителя Skoda, она ехала по улице Маршала Конева и свернула на Василия Касияна. На перекрестке со второстепенной дороги выезжал Volkswagen, водитель которого не увидел знак "уступи дорогу" и въехал в лоб Skoda.

От столкновения Skodа понесло на тротуар и автомобиль влетел в автобусную остановку. В момент аварии на остановке никого не было.

Оба автомобиля получили существенные повреждения. Обошлось без пострадавших.

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