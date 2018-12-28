В Тунисе женщина попыталась соблазнить мужа реалистичными чулками, похожими на змей, и оказалась в больнице. Когда мужчина зашел в спальню и увидел наряд супруги, то принял чулки за настоящих рептилий, пишут "Факты".

Он бросился на кухню, схватил нож и вонзил его, как ему казалось, в голову змеи, забравшейся в постель. Это была левая ступня его жены.

Рана оказалась столь глубокой, что пришлось вызвать скорую. Пострадавшую доставили в больницу, чтобы обработать и перевязать рану.

Такие курьезные ситуации происходят нередко. Ранее жена с любовником сели в такси к мужу.