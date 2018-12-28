Девушка пыталась соблазнить мужа и попала в больницу [ Редактировать ]
В Тунисе женщина попыталась соблазнить мужа реалистичными чулками, похожими на змей, и оказалась в больнице. Когда мужчина зашел в спальню и увидел наряд супруги, то принял чулки за настоящих рептилий, пишут "Факты".
Он бросился на кухню, схватил нож и вонзил его, как ему казалось, в голову змеи, забравшейся в постель. Это была левая ступня его жены.
Рана оказалась столь глубокой, что пришлось вызвать скорую. Пострадавшую доставили в больницу, чтобы обработать и перевязать рану.
Такие курьезные ситуации происходят нередко. Ранее жена с любовником сели в такси к мужу.
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