Получила свое развитие история с регистрацией клона "Оппозиционного блока". Об этом пишет "Страна".

Напомним, член политсовета Оппозиционного блока, юрист Александр Пузанов заявил, что исходя из записи в Едином реестре общественных формирований, наряду с Оппозиционным блоком, в Украине появилась партия "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".

Партия была зарегистрирована 13 июня 2014 года и первоначально называлась Индустриальная партия Украина (ее председателем был Ростислав Шурма, гендиректор принадлежащего Ринату Ахметову меткомбината "Запорожсталь"). Затем она была переименована в Партию мира и развития, а 22 декабря преобразовалась в партию "Оппозиционный блок - Партия мира и развития". Ее председателем является сотрудник "Метинвеста" (также компания Рината Ахметова) Виталий Кисель.

А еще ранее, 11 декабря, по данным госреестра, была зарегистрирована и общественная организация "Оппозиционный блок".

В комментарии "Стране" Александр Пузанов заявил, что регистрация этих "клонов" является незаконной, поскольку наименование политической партии и ее символика не должны совпадать с наименованием или символикой другой, уже зарегистрированной, политической партии.

"Это нарушает часть 1 статьи 9 Закона Украины "О политических партиях в Украине". Так как название данной партии и общественной организации совпадает с названием политической партии "Оппозиционный блок", - поясняет Пузанов.

По его словам, госрегистратор должен был отказать в регистрации этой партии и движения.

"Но он этого не сделал, тем самым показав, на чьей стороне выступает контролируемый "Народным фронтом" Минюст", - считает Александр Пузанов.

Он связал регистрацию "клонов" с конфликтом внутри "Оппозиционного блока" между группами бизнесмена Рината Ахметова и группой сопредседателя партии Юрия Бойко. Соратники Ахметова 15 декабря провели свой съезд, назвав его "съездом Оппозиционного блока", сменив руководство партии. Однако группа Бойко назвала его нелигитимным, так как решение о нем не принималось политсоветом (а по уставу только он может созывать съезд).

"Бойковцы" через суд заблокировали регистрацию Минюстом любых изменений в уставные документы партии.

"В Минюсте поэтому боятся проводить регистрационные действия, потому что это уголовная ответственность. Причем против конкретных исполнителей. И та группа, которая проводила нелегитимный съезд, решила перестраховаться и создала партию-клон, чтоб выдвинуть от ее имени кандидата и потом всем говорить, что его выдвинул "Оппозиционный блок", - полагает Александр Пузанов (входит в "группу Бойко"). - То, что Минюст зарегистрировал партию-клона может создать крайне негативный прецедент. Завтра кто-нибудь пойдет и зарегистрирует партию "Батькивщина за Юлию Тимошенко" или "Слуга народа Украины" и будет легально использовать эти названия для "минусовки" известных партий. Мы будем оспаривать регистрацию клонов через суд".

Что касается общественного движения "Оппозиционный блок", то, по мнению Пузанова, оно создано с целью проводить от его имени агитацию за кандидата в президенты с использованием полностью совпадающего с названием партии бренда.