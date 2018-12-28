Минюст зарегистрировал сразу два клона "Оппозиционного блока" [ Редактировать ]
Получила свое развитие история с регистрацией клона "Оппозиционного блока". Об этом пишет "Страна".
Напомним, член политсовета Оппозиционного блока, юрист Александр Пузанов заявил, что исходя из записи в Едином реестре общественных формирований, наряду с Оппозиционным блоком, в Украине появилась партия "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".
Партия была зарегистрирована 13 июня 2014 года и первоначально называлась Индустриальная партия Украина (ее председателем был Ростислав Шурма, гендиректор принадлежащего Ринату Ахметову меткомбината "Запорожсталь"). Затем она была переименована в Партию мира и развития, а 22 декабря преобразовалась в партию "Оппозиционный блок - Партия мира и развития". Ее председателем является сотрудник "Метинвеста" (также компания Рината Ахметова) Виталий Кисель.
А еще ранее, 11 декабря, по данным госреестра, была зарегистрирована и общественная организация "Оппозиционный блок".
В комментарии "Стране" Александр Пузанов заявил, что регистрация этих "клонов" является незаконной, поскольку наименование политической партии и ее символика не должны совпадать с наименованием или символикой другой, уже зарегистрированной, политической партии.
"Это нарушает часть 1 статьи 9 Закона Украины "О политических партиях в Украине". Так как название данной партии и общественной организации совпадает с названием политической партии "Оппозиционный блок", - поясняет Пузанов.
По его словам, госрегистратор должен был отказать в регистрации этой партии и движения.
"Но он этого не сделал, тем самым показав, на чьей стороне выступает контролируемый "Народным фронтом" Минюст", - считает Александр Пузанов.
Он связал регистрацию "клонов" с конфликтом внутри "Оппозиционного блока" между группами бизнесмена Рината Ахметова и группой сопредседателя партии Юрия Бойко. Соратники Ахметова 15 декабря провели свой съезд, назвав его "съездом Оппозиционного блока", сменив руководство партии. Однако группа Бойко назвала его нелигитимным, так как решение о нем не принималось политсоветом (а по уставу только он может созывать съезд).
"Бойковцы" через суд заблокировали регистрацию Минюстом любых изменений в уставные документы партии.
"В Минюсте поэтому боятся проводить регистрационные действия, потому что это уголовная ответственность. Причем против конкретных исполнителей. И та группа, которая проводила нелегитимный съезд, решила перестраховаться и создала партию-клон, чтоб выдвинуть от ее имени кандидата и потом всем говорить, что его выдвинул "Оппозиционный блок", - полагает Александр Пузанов (входит в "группу Бойко"). - То, что Минюст зарегистрировал партию-клона может создать крайне негативный прецедент. Завтра кто-нибудь пойдет и зарегистрирует партию "Батькивщина за Юлию Тимошенко" или "Слуга народа Украины" и будет легально использовать эти названия для "минусовки" известных партий. Мы будем оспаривать регистрацию клонов через суд".
Что касается общественного движения "Оппозиционный блок", то, по мнению Пузанова, оно создано с целью проводить от его имени агитацию за кандидата в президенты с использованием полностью совпадающего с названием партии бренда.
по теме
Чому Дональд Трамп втрачає довіру американців?
Скільки американців на його боці і чи вірять вони у перспективи другого терміну?
Воєнний стан та підвищення тарифів: Юрій Бойко закликав захистити інтереси українців
На "наполеонівські плани" Верховної Ради вже відреагували в опозиції - які законопроекти будуть підтримувати, а які - ні?
Вилкул не может быть кандидатом в президенты от "Оппозиционного блока" - Сергей Ларин
Сопредседатель политисполкома партии "Оппозиционный блок", депутат Верховной Рады Украины Сергей Ларин заявил, что народный депутат Александр Вилкул не может быть кандидатом в президенты
Заявление народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде о неправомерных действиях Министерства юстиции
Заявление народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде о неправомерных действиях Министерства юстиции
Королева сурово отчитала Меган Маркл
Елизавета II сурово отчитала супругу внука Гарри за ее поведение
Kyiv Global Summit: на міжнародному форумі обговорили шляхи досягнення миру в Україні
Близько десяти тисяч людей долучилися до жіночих рухів в Україні за останні чотири роки. Об'єднуються заради досягнення миру та поліпшення соціальних умов. Яких конкретно кроків планують вжити