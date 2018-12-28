Померла "мати телескопа Hubble" - Ненсі Грейс Роман. Їй було 93 роки. Жінки не стало на католицьке Різдво - 25 грудня. Та родичі цей факт підтвердили лише напередодні.

Ненсі Роман була першою жінкою, яка обіймала керівну посаду в космічному агентстві NASA. Вона безпосередньо наглядала за плануванням і розвитком астрономічних програм, зокрема, розробила й космічний телескоп Hubble. У відставку пішла 1979 року.

Протягом усієї своєї кар'єри вона заохочувала жінок та молодь цікавитися наукою.