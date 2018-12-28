Топ-5 женских имен с тяжелой судьбой [ Редактировать ]
Имя для малыша родители выбирают еще до его рождения. Критериев для выбора довольно много: кто-то называет ребенка модным именем, кто-то редким, кто-то в честь близкого родственника, пишет журнал "Колобок". В этом вопросе нужно еще ориентироваться на значение имени, чтобы жизнь ребенка была счастливой. Однако не все имена обладают хорошей энергетикой, а некоторые и вовсе делают его обладателя несчастным. Эксперты назвали 5 женских имен с тяжелой судьбой:
Тамара
Женщины с таким именем омрачают личное счастье постоянными подозрениями своего партнера в измене и предательстве, пытаются с этим бороться, но бесполезно. Не важно, это правда или пустые фантазии, они так изматывают себя этими переживаниями, вплоть до нервного срыва и сердечно-сосудистых заболеваний. Редко бывают счастливы в браке, они либо постоянно проверяют и контролируют своих мужей, либо своим вниманием и любовью просто "душат" супруга.
Надежда
Всю жизнь они пытаются соответствовать требованиям и ожиданиям окружающих, которые видят в них символ поддержки, помощи, и жилетки, в которую, тайком, можно всплакнуть. Надя стремится быть первой, везде успеть и прыгнуть выше головы, ожидая похвалы и одобрения, но в конце концов силы на это все заканчиваются. Несмотря на то, что в юности у Нади очень бурная личная жизнь, она редко выливается в семейное счастье и в зрелые годы они, как правило, одиноки.
Инна
Это имя женщины с очень сложным и вздорным характером, очень трудно сходятся с людьми, не умеют уступать и идти на компромисс. Всегда во всех своих бедах винят других людей, очень высокомерны, считают, что все им что-то должны. Никогда не делают выводов из прошлых ситуаций и не учатся на своих ошибках, поэтому находятся всю жизнь в непрерывной борьбе с собой и окружающими.
Эльвира
Обладательница этого имени очень неуживчивая натура. Там, где ступает ее нога, на пустом месте возникают конфликты и выяснения отношений. Это очень мешает им построить карьеру, они часто меняют место работы, соответственно не очень успешны в финансовом плане. В личной жизни тоже мало кто соглашается терпеть их своеобразный нрав и склочный характер.
Людмила
Носители этого имени очень ранимые и впечатлительные женщины. Они всецело посвящают себя семье и заботе о близких, поэтому очень страдают от неблагополучия кого-то из родственников, болезни или потери близкого человека. Считают, что при таких обстоятельствах они не могут радоваться жизни, поэтому предпочитают страдать.
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