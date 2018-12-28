В Киеве в детском саду №104 воспитанника ударило током прямо во время занятий физкультурой. Ребенка пришлось экстренно госпитализировать.

Удар произошел после того, как пятилетний мальчик случайно прикоснулся к открытой розетке, рассказали в сообществе "Киев Оперативный".

"Несчастный случай начали расследовать правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязательств относительно охраны жизни и здоровья детей, которые повлекли тяжелые последствия)", - рассказали очевидцы.

Напомним, в харьковском детсаду обвалился потолок.