В Киеве ребенка в детсаду ударило током [ Редактировать ]
В Киеве в детском саду №104 воспитанника ударило током прямо во время занятий физкультурой. Ребенка пришлось экстренно госпитализировать.
Удар произошел после того, как пятилетний мальчик случайно прикоснулся к открытой розетке, рассказали в сообществе "Киев Оперативный".
"Несчастный случай начали расследовать правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязательств относительно охраны жизни и здоровья детей, которые повлекли тяжелые последствия)", - рассказали очевидцы.
Напомним, в харьковском детсаду обвалился потолок.
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