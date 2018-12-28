Известный российский актер Дмитрий Матвеев скончался на 66 году жизни, пишет "Бизнес Медиа". О причинах, дате прощания и месте похорон пока ничего не сообщается.

Близкий друг Матвеева Олег Хартулари подтвердил информацию о кончине артиста на своей странице в Facebook.

"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и тёплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!" - написал Хартулари.

Первым кинодебютом был эпизод в в короткометражном фильме по повести Аркадия Гайдара "Пусть светит". Активно Матвеев начал сниматся в фильмах с 80-х. В копилке актера более 30 фильмов. Отдельной его творческой деятельностью был дубляж на "Мосфильме" и на студии имени Горького. Так начиная 90-х он много дублировал, принимал участие в озвучивании фильмов и сериалов, среди которых были "Вавилон 5" и "Скорая помощь". В мосфильмовских дубляжах был голосом Вина Дизеля ("Спасти рядового Райана" и "Черная дыра"), работал на студии "Варус-Видео" (голос Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона).

На днях в России скончалась молодая актриса театра и кино.