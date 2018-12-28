Умер старейший ветеран Второй мировой войны [ Редактировать ]
В США умер старейший человек по имени Ричард Овертон. Ему было 112 лет. Мужчина был старейшим ветераном Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.
Смерть добровольца ВМВ, участника битвы за Иодзиму и очевидца нападения японцев на Перл-Харбор подтвердили в семье Овертонов.
Незадолго до этого ветерана госпитализировали с пневмонией.
"Он был в Перл-Харборе, когда наши боевые корабли еще горели в бухте. Он был на Окинаве. Он также был на Иодзиме, где сказал: "Выбраться отсюда смогу лишь Божьим чудом", - говорил в 2013 году об Овертоне президент США Барак Обама.
Канал National Geographic в феврале 2017 года снял сюжет об Овертоне:
В последние годы жизни Овертон не хотел думать или говорить о войне, утверждая, что "забыл уже все это дело".
"Я люблю кофе с виски. Иногда просто виски. Курю сигары, но не глотаю дым. А, еще мороженое. Люблю кушать его каждый вечер, оно делает меня счастливым. Чувствую себя классно, никаких болей и всего такого", - рассказывал он в 107-летнем возрасте за рулем "Форда F100".
В техасском городе Остин одна из улиц (авеню) названа в честь Ричарда Овертона. 11 мая ему исполнилось бы 113 лет.
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