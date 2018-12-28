В Харькове пропала 8-летняя девочка [ Редактировать ]
Полиция Харькова разыскивает 8-летнюю Марию Лещенко, которая 27 декабря ушла из дома и не вернулась, сообщили в пресс-службе Харьковской области. В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно.
Приметы: рост - около 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Мария была одета в куртку сиреневого цвета, черные брюки, сапоги с розовыми вставками, серую шапку.
При получении любой информации или установлении местонахождения разыскиваемой полиция просит сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 102 или другим доступным способом.
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