Ученые назвали несколько странных вещей, которые могут спровоцировать развитие рака. Читай, чтобы знать подробнее и уберечь себя от этой опасной болезни, пишет Clutch.

Горячий чай

Ученые из Китая пришли к выводу, что слишком горячий чай повышает риск опухолей пищевода. Поэтому перед тем, как выпить ароматный напиток - лучше его немного отсудить.

Сидячая работа

Чем больше мы двигаемся - тем ниже риск опухолей, давно доказанный факт. Высокий уровень физической активности связывают со снижением опасности некоторых наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований, в том числе и рак легких, кишечника и груди.

Высокий рост

Доподлинно известно, что высокие люди значительно чаще заболевают раком, чем низкорослые. Так, одно из исследований показало, что на каждые дополнительные 10 см роста у человека, риск заболеть раком повышается на целых 10%. И хоть научно это до сих пор не обоснованно, вполне возможно, что у высоких людей просто банально больше клеток, способных к мутации.

Шашлычный дым

Наверное, для многих из нас это один из самых приятных запахов. Но вдыхая запах мяса, которое жарится на огне, ты поглощаешь большое количество сложных химических веществ под названием полициклические ароматические гидрокарбоны, которые по своей природе являются канцерогенами.

Грудные импланты

Существует определенный тип грудных имплантов, имеющих повышенный риск развития достаточно редкой разновидности лимфомы под названием анапластическая крупноклеточная лимфома. Интересно, что это даже не рак груди: лимфомы представляют собой опухоли, состоящие из клеток иммунной системы.

Ранее ученые назвали главную причину возникновения рака.