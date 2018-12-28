Фото живота "беременной" Насти Каменских шокировала сеть (фото) [ Редактировать ]
В интернете появилось фото известной украинской певицей Насти Каменских с "беременным" животом. Об этом пишет Сlutch.
Как оказалось позже, этот снимок - не настоящий, его сделали с помощью фотошопа. Это творение одного из фанатов певицы. Кто-то решил примерить на Каменских образ мамы и прифотошопил ей животик.
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских сменила имидж до неузнаваемости.
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