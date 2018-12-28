В Исландии в жутком ДТП погибли туристы [ Редактировать ]
Фото: BBC
Вследствие ДТП, которое произошло в Исландии, погибли трое британских туристов, в том числе один ребенок, сообщает BBC.
Трагедия произошла между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль.
Автомобиль Toyota Land Cruiser упал с моста. Четыре туристы, выживших, включая двух детей, сейчас находятся в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.
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