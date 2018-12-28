Вследствие ДТП, которое произошло в Исландии, погибли трое британских туристов, в том числе один ребенок, сообщает BBC.

Трагедия произошла между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль.

Автомобиль Toyota Land Cruiser упал с моста. Четыре туристы, выживших, включая двух детей, сейчас находятся в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.

На днях под Одессой произошло смертельное ДТП.