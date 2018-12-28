Папа заказал 6 перелетов, чтобы провести праздники с дочкой-стюардессой [ Редактировать ]
Зимние праздники - время, когда большинство из нас хочет быть вместе со своими семьями.
Не всем везет быть в это время в кругу семьи. Есть люди, которые работают на Рождество и не могут провести время с дорогими людьми.
Пирс Ваухан, стюардесса с Delta Airlines, одна из них. Но ее любящий отец Холл нашел способ провести с ней праздник.
Он заказал билеты на 6 перелетов через США, только чтобы в это время быть рядом с дочерью.
Об этом рассказал пассажир одного из рейсов Майк Леви, и выложил фото в Facebook.
Слева - Майк вместе с папой стюардессы Холлом. Слева - дочь Холла Пирс. Впоследствии эту историю у себя на Facbook распространила и сама Пирс.
Ранее мы писали о том, что рождественский подарок дочери заставил отца рыдать.
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