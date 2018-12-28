Зимние праздники - время, когда большинство из нас хочет быть вместе со своими семьями.

Не всем везет быть в это время в кругу семьи. Есть люди, которые работают на Рождество и не могут провести время с дорогими людьми.

Пирс Ваухан, стюардесса с Delta Airlines, одна из них. Но ее любящий отец Холл нашел способ провести с ней праздник.

Он заказал билеты на 6 перелетов через США, только чтобы в это время быть рядом с дочерью.

Об этом рассказал пассажир одного из рейсов Майк Леви, и выложил фото в Facebook.

Слева - Майк вместе с папой стюардессы Холлом. Слева - дочь Холла Пирс. Впоследствии эту историю у себя на Facbook распространила и сама Пирс.

Ранее мы писали о том, что рождественский подарок дочери заставил отца рыдать.