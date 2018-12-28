Нападение на DZIDZIO: появились новые детали [ Редактировать ]
В пятницу, 28 декабря, утром в Киеве напали на фронтмена группы DZIDZIO Михаила Хому. Артист стал жертвой некоего рейдера по имени Михаил Мешков. Об этом пишет "Сегодня.Lifestyle".
По словам издания, об этом сообщила PR-менеджер музыканта Лилия Слюсар. Также она отметила, что сейчас Дзидзьо находится на месте происшествия, куда приехала полиция. Исполнителя осматривает скорая помощь.
"Артист находится на месте события, на "Хит ФМ", с инцидентом разбирается полиция, его осматривает скорая помощь. Ему нанесены телесные повреждения, ждем, что скажут медики. Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов Дзидзьо, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения", - рассказала Лилия.
Преступники с места события скрылись.
Ранее мы писали о том, что нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций.
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