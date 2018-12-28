Небо Нью-Йорка розфарбував вибух на енергетичному підприємстві [ Редактировать ]
У Нью-Йорку вночі "посиніло" небо. Відео з аномальним явищем одне за одним почали ширитися у мережі.
Згодом з'ясувалося: його причина - вибух трансформатора на енергетичному заводі Consolidated Edison у Квінсі. Він забезпечує електрикою увесь Нью-Йорк та округ Вестчестер.
Через аварію без освітлення залишився аеропорт LaGuardia, виникли затримки руху метро.
В поліції заявили, що причиною вибуху є несправність обладнання, ознак зовнішнього втручання немає.
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