У Нью-Йорку вночі "посиніло" небо. Відео з аномальним явищем одне за одним почали ширитися у мережі.

Згодом з'ясувалося: його причина - вибух трансформатора на енергетичному заводі Consolidated Edison у Квінсі. Він забезпечує електрикою увесь Нью-Йорк та округ Вестчестер.

Через аварію без освітлення залишився аеропорт LaGuardia, виникли затримки руху метро.

В поліції заявили, що причиною вибуху є несправність обладнання, ознак зовнішнього втручання немає.