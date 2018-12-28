У екс-президента Аргентини конфіскували картини на мільйони доларів [ Редактировать ]
З квартири екс-президента Аргентини Крістіні Кіршнер вилучили три десятки картин. За попередніми підрахунками, їхня загальна вартість складає щонайменше 4 мільйони доларів.
Процедура з вилучення предметів мистецтва тривала близько двох годин.
Нагадаємо, Кіршнер підозрюють у корупції. Вона постане перед Федеральним судом країни за звинуваченням у хабарах на суму в сотні мільйонів доларів. Жінка нібито отримувала гроші від бізнесменів за контракти, пов'язані з масштабними державними роботами.
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