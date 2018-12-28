З квартири екс-президента Аргентини Крістіні Кіршнер вилучили три десятки картин. За попередніми підрахунками, їхня загальна вартість складає щонайменше 4 мільйони доларів.

Процедура з вилучення предметів мистецтва тривала близько двох годин.

Нагадаємо, Кіршнер підозрюють у корупції. Вона постане перед Федеральним судом країни за звинуваченням у хабарах на суму в сотні мільйонів доларів. Жінка нібито отримувала гроші від бізнесменів за контракти, пов'язані з масштабними державними роботами.