В Норвегии пропали картины легендарного художника [ Редактировать ]
Из музея Стенерсена в Осло (Норвегия) пропали шесть картин известного художника-экспрессиониста Эдварда Мунка - автор известной картины "Крик". Об этом сообщила местная газета Dagbladet.
Директор музея Стейн Улаф Хенриксен пояснил, что работы находились в музейном хранилище, но пропажу почему-то обнаружили только сейчас, при проведении очередной инвентаризации.
В частности, исчезли такие работы, как "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р.", "Тиргартен-Берлин" и "Оге Кристиан Гирлефф". Это не первая незарегистрированная пропажа картин в музее.
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