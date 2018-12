Британка Джуди Браун разыграла отца в рождественскую ночь. Девушка замаскировала брюссельскую капусту под его любимые конфеты Ferrero Rocher и дождалась, пока отец их попробует. Ее история стала вирусной в Twitter, за изобретательность девушка получила статус "злого гения".

Браун уже пыталась обмануть отца подобным образом в 2016 году. Тогда она просто завернула капусту в золотистые обертки и уложила в коробку. Развернув одну "конфету", он быстро понял, что дочь его разыграла.

Some of you out there may recall that in 2016 I played an excellent Christmas prank on my long-suffering Dad. It worked a treat. pic.twitter.com/srfaVgLF2J — Judy Brown (@mcjude) 25 декабря 2018 г.

В этом году девушка подготовилась основательнее и сделала так, чтобы отец не смог отличить фейковые конфеты с брюссельской капустой от настоящих Ferrero Rocher. Она измельчила фундук, растопила шоколад, затем обваляла кочаны в орехах и залила шоколадной глазурью. Когда конфеты подсохли, она обернула их брендированной бумагой и уложила фирменную прозрачную коробку.

While he was out I dipped the sprouts in chocolate, rolled them in chopped hazelnuts, and did all I could to replicate the iconic Ferrerro. pic.twitter.com/UgvLOXeXWJ — Judy Brown (@mcjude) 25 декабря 2018 г.

Дочь спрятала коробку в мешке вкусных подарков от тети, удалилась и стала наблюдать за фиаско отца на расстоянии. Когда сладости выложили из сумки, мужчина посмотрел на них с подозрением и в рождественскую ночь не решился их попробовать. Утром, когда вся семья собралась пить чай и открывать подарки, он подошел к Ferrero Rocher. Джуди ушла на кухню, чтобы не спугнуть отца.

"И вот! Он открыл. Он изучил. Он развернул. Он осмотрел ЕЩЕ РАЗ. Со страхом он сунул все это в рот. Его лицо передало симфонию эмоций: удовлетворение, триумф, самодовольство, растерянность, осознание, ужас, отвращение", - торжествовала дочь, наблюдая за реакцией отца со стороны. "Я все еще хихикаю. И буду весь день", - призналась британка.

I am still chuckling. I will all day long. I know his retribution will be swift and terrible, but no Christmas gift could be greater than this: seeing my Dad, despite his efforts to avoid it, unwittingly eat a raw sprout. Merry Christmas, one and all. pic.twitter.com/RYV6pvYqbe — Judy Brown (@mcjude) 25 декабря 2018 г.

Розыгрыш Браун вызвал восторг у пользователей Twitter. Девушку назвали суперзлодейкой, а ее победу - легендарной.

"Возможно, вы испортили Рождество своему отцу, но вы сделали мое", - поблагодарила Джуди за историю одна из пользовательниц.

Рассказ Браун обрел популярность в сети. Только в Twitter им поделились несколько сотен тысяч пользователей.

Ранее мы писали, что подарок девочки чуть не убил отца.