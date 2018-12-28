Девушка жестоко разыграла отца на Рождество [ Редактировать ]
Британка Джуди Браун разыграла отца в рождественскую ночь. Девушка замаскировала брюссельскую капусту под его любимые конфеты Ferrero Rocher и дождалась, пока отец их попробует. Ее история стала вирусной в Twitter, за изобретательность девушка получила статус "злого гения".
Браун уже пыталась обмануть отца подобным образом в 2016 году. Тогда она просто завернула капусту в золотистые обертки и уложила в коробку. Развернув одну "конфету", он быстро понял, что дочь его разыграла.
Some of you out there may recall that in 2016 I played an excellent Christmas prank on my long-suffering Dad. It worked a treat. pic.twitter.com/srfaVgLF2J— Judy Brown (@mcjude) 25 декабря 2018 г.
В этом году девушка подготовилась основательнее и сделала так, чтобы отец не смог отличить фейковые конфеты с брюссельской капустой от настоящих Ferrero Rocher. Она измельчила фундук, растопила шоколад, затем обваляла кочаны в орехах и залила шоколадной глазурью. Когда конфеты подсохли, она обернула их брендированной бумагой и уложила фирменную прозрачную коробку.
While he was out I dipped the sprouts in chocolate, rolled them in chopped hazelnuts, and did all I could to replicate the iconic Ferrerro. pic.twitter.com/UgvLOXeXWJ— Judy Brown (@mcjude) 25 декабря 2018 г.
Дочь спрятала коробку в мешке вкусных подарков от тети, удалилась и стала наблюдать за фиаско отца на расстоянии. Когда сладости выложили из сумки, мужчина посмотрел на них с подозрением и в рождественскую ночь не решился их попробовать. Утром, когда вся семья собралась пить чай и открывать подарки, он подошел к Ferrero Rocher. Джуди ушла на кухню, чтобы не спугнуть отца.
"И вот! Он открыл. Он изучил. Он развернул. Он осмотрел ЕЩЕ РАЗ. Со страхом он сунул все это в рот. Его лицо передало симфонию эмоций: удовлетворение, триумф, самодовольство, растерянность, осознание, ужас, отвращение", - торжествовала дочь, наблюдая за реакцией отца со стороны. "Я все еще хихикаю. И буду весь день", - призналась британка.
I am still chuckling. I will all day long. I know his retribution will be swift and terrible, but no Christmas gift could be greater than this: seeing my Dad, despite his efforts to avoid it, unwittingly eat a raw sprout. Merry Christmas, one and all. pic.twitter.com/RYV6pvYqbe— Judy Brown (@mcjude) 25 декабря 2018 г.
Розыгрыш Браун вызвал восторг у пользователей Twitter. Девушку назвали суперзлодейкой, а ее победу - легендарной.
"Возможно, вы испортили Рождество своему отцу, но вы сделали мое", - поблагодарила Джуди за историю одна из пользовательниц.
Рассказ Браун обрел популярность в сети. Только в Twitter им поделились несколько сотен тысяч пользователей.
Ранее мы писали, что подарок девочки чуть не убил отца.
по теме
Папа заказал 6 перелетов, чтобы провести праздники с дочкой-стюардессой
Зимние праздники - время, когда большинство из нас хочет быть вместе со своими семьями
Принц Гарри огорчил Елизавету II подарком для Меган Маркл
Герцог Сассекский хотел преподнести супруге особенный подарок
Пара сбросила 154 килограмма на двоих
"Я весил в три раза больше нормы и просто не видел выхода из моей ситуации"
Девушка узнала о беременности на восьмом месяце
Недомогание девушки врачи списывали все на анемию и нехватку витаминов
Суд заставил мужчину ампутировать ногу против его воли
Суд разрешил ампутировать ногу пациенту больницы без его согласия