Во время военного положения украинская армия оценила свою способность выполнять задания. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает "112 Украина".

"В ходе мероприятий военного положения нам удалось оценить свои способности, и мы способны на сегодняшний день создавать соответствующие межведомственные группировки на потенциально опасных направлениях с определением определенного комплекта соединений военных частей для резерва главнокомандующему ВСУ, для необходимого реагирования в случае угрозы, усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо", - сообщил Муженко.

Кроме того, была проверена способность воинских частей выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях. И, по словам начальника Генштаба, в результате проверки был получен положительный результат.

"Действительно реальное усиление на некоторых направлениях наших группировок. Кроме того, осуществлена ​​подготовка оперативного резерва первой и второй очереди, а также территориального резерва, проведен ряд учений с бригадами территориальной обороны. Тоже получены положительные результаты. И на сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы способны выполнять задачи, которые на нас возложены государством и украинским народом", - констатировал Муженко.

Он анонсировал, что в следующем году акцент будет сделан на индивидуальной подготовке военнослужащих с использованием базы, которая уже создана и в которой есть перспектива развития и дооснащения.

Ранее Порошенко прокомментировал отмену военного положения.