Военное положение: глава Генштаба подвел итоги [ Редактировать ]
Во время военного положения украинская армия оценила свою способность выполнять задания. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает "112 Украина".
"В ходе мероприятий военного положения нам удалось оценить свои способности, и мы способны на сегодняшний день создавать соответствующие межведомственные группировки на потенциально опасных направлениях с определением определенного комплекта соединений военных частей для резерва главнокомандующему ВСУ, для необходимого реагирования в случае угрозы, усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо", - сообщил Муженко.
Кроме того, была проверена способность воинских частей выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях. И, по словам начальника Генштаба, в результате проверки был получен положительный результат.
"Действительно реальное усиление на некоторых направлениях наших группировок. Кроме того, осуществлена подготовка оперативного резерва первой и второй очереди, а также территориального резерва, проведен ряд учений с бригадами территориальной обороны. Тоже получены положительные результаты. И на сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы способны выполнять задачи, которые на нас возложены государством и украинским народом", - констатировал Муженко.
Он анонсировал, что в следующем году акцент будет сделан на индивидуальной подготовке военнослужащих с использованием базы, которая уже создана и в которой есть перспектива развития и дооснащения.
по теме
Военное положение в Украине завершилось
Согласно указу Президента Петра Порошенко о введении военного положения и закону о его утверждении, оно вводилось на 30 суток до 14:00 26 декабря
Будет ли продлено военное положение в Украине: заявление Порошенко
Если не произойдет полномасштабное вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины
Цена на газ не должна превышать 4820 гривен - Юрий Бойко
Когда только начинали поднимать тарифы, стало понятно, что люди будут не в состоянии их оплачивать
Юлия Тимошенко намерена восстановить доверие западных партнеров - Крулько
Новая власть во главе с Юлией Тимошенко восстановит доверие западных партнеров и создаст условия для украинского экономического чуда
Монетизація чи зменшення тарифів: Юрій Бойко представив законопроект реформування галузі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував реформу субсидій в Україні