Американская компания Apple намерена начать производство последних моделей iPhone в Индии. По сообщениям, Apple будет сотрудничать с местными подразделением Foxconn, которое уже берет на себя значительную часть производственного процесса Apple, пишет ITC.ua.

Как известно, iPhone собирается в Индии с 2017 года. До сих пор это касалось только моделей iPhone SE и 6s, которые продавались на внутреннем рынке. Ожидается, что с 2019 года в этой стране будут производиться iPhone X, Xs, Xs Max и Xr (по имеющимся данным, на заводе в городе Сриперамбудер в штате Тамилнад).

Для Apple такой шаг имеет огромное значение. В последние годы правительство Индии ввело высокую ставку на импорт смартфонов, однако вместе с этим предложило более выгодные условия на импорт комплектующих, чтобы стимулировать производственный бизнес в стране и привлекать компании создавать свои устройства на территории Индии. Это стало причиной, по которой Apple начала выпускать здесь iPhone SE и 6s. И, хотя продажи этих смартфонов нельзя назвать очень успешными, Apple готова попробовать аналогичную стратегию с более дорогими моделями.

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