В Казахстане в одном из детских садов на новогоднем утреннике в помещении запустили фейерверки, которые разлетелись по всему залу. Соответствующее видео появилось на YouTube.

На ролике видно, как упаковки с петардами расставили между детьми и залом на расстоянии в несколько метров. Подожженные фейерверки разлетелись в разные стороны, попадая на людей.

В зале произошла паника, родители убегали со своих мест, спасаясь от петард. Есть ли пострадавшие в результате инцидента пока не известно.

Тем ни менее, видео собрало больше 89 тысяч просмотров за день.

Ранее мы писали о том, что в садике перерезали 14 детей кухонным ножом.