В детей запустили фейерверки на утреннике (видео) [ Редактировать ]
В Казахстане в одном из детских садов на новогоднем утреннике в помещении запустили фейерверки, которые разлетелись по всему залу. Соответствующее видео появилось на YouTube.
На ролике видно, как упаковки с петардами расставили между детьми и залом на расстоянии в несколько метров. Подожженные фейерверки разлетелись в разные стороны, попадая на людей.
В зале произошла паника, родители убегали со своих мест, спасаясь от петард. Есть ли пострадавшие в результате инцидента пока не известно.
Тем ни менее, видео собрало больше 89 тысяч просмотров за день.
Ранее мы писали о том, что в садике перерезали 14 детей кухонным ножом.
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