Итальянский вратарь Филиппо Перуккини забил самый безумный автогол в уходящем году. Голкипер клуба "Асколи" обыграл нападающего соперника, а потом отправил мяч в свои ворота, пишет "Корреспондент".

Курьезный случай произошел в матче 17 тура итальянской серии Б между Палермо и Асколи.

Палермо превосходил соперника, но никак не мог открыть счет в матче. В итоге вратарь Асколи все сделал сам - Филиппо Перуккини финтом обыграл форварда соперника, а потом забил самый нелепый автогол 2018 года.

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