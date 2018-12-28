В детсаду Киева ребенка ударило током от открытой розетки [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В Киеве в детском саду №104 мальчика 2013 года рождения ударило током из открытой электрической розетки. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Сообщается, что ЧП произошло во время занятий физкультурой. К открытой розетке ребенок прикоснулся спиной и получил удар током.
Мальчика госпитализировали. Несчастный случай сейчас расследуют полиция, квалифицируют, как несчастный случай.
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