В Киеве в детском саду №104 мальчика 2013 года рождения ударило током из открытой электрической розетки. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что ЧП произошло во время занятий физкультурой. К открытой розетке ребенок прикоснулся спиной и получил удар током.

Мальчика госпитализировали. Несчастный случай сейчас расследуют полиция, квалифицируют, как несчастный случай.

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