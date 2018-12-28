В городе Гуасталла в Италии (провинция Реджо-Эмилия) погибла украинка Мирослава Стиранивска. Женщину сбили дважды, когда она с велосипедом переходила через дорогу, пишут "Факты".

Сначала 62-летнюю украинку ударила машина и вытолкнула на встречную полосу, а затем украинка попала под колеса другого транспортного средства. Водитель второго автомобиля не пришел на помощь потерпевшей и даже не остановился. Протянув жертву около ста метров, автовладелец скрылся с места преступления.

Найти злоумышленника удалось лишь через неделю после масштабных поисков по всей провинции Реджо-Эмилия. Просмотрев записи дорожных камер и проанализировав картину произошедшего, полиция вышла на след водителя-нарушителя. Гражданин задержан.

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