В пятницу, 28 декабря, в Киеве по адресу улица Викентия Хвойки 15/15 произошло нападение на популярного украинского исполнителя DZIDZIO. Неизвестные побили артиста и скрылись, полиция до сих пор ищет злоумышленников, поэтому в Киеве введен план "Перехват".

Певец рассказал, что на него напали на выходе из радио "Хіт FM" компании "Тауэр". Об этом сообщает "Информатор".

По словам DZIDZIO, возле входа в радиокомпанию к нему подошли несколько неизвестных. Один из них спросил, почему исполнитель угрожает его матери. Певец объяснил, что не понимает, о чем идет речь. После этого один из мужчин ударил DZIDZIO по лицу, а второй нанес еще несколько ударов. По словам певца, одним из нападавших был рейдер Михаил Мешков. Артист знаком с ним лично. Известно, что Мешков якобы выкупил у бывшего участника группы DZIDZIO Олега Турко, он же Лесик, долю в компании Meison entertainment. А нападение на певца - это следствие разборок по поводу компании.

После нападения, увидев камеры, мужчины быстро сели в черные Mercedes и Toyota Camry и скрылись с места случившегося. К счастью, артист получил незначительные травмы и его жизни ничего не угрожает.

DZIDZIO добавил, что планирует подавать заявление в полицию по факту нападения. Своим примером певец хочет показать общественности, что закон в Украине способен защищать граждан.

"На данный момент я чувствую себя уверенно", - отметил Михаил.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Детали происшествия и личности нападавших устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали о том, что нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций.