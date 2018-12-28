Умер знаменитый голливудский актер [ Редактировать ]
Умер знаменитый американский киноактер Фрэнк Адонис в США. Она скончалась 26 ноября но об этом стало известно лишь сегодня. Об этом сообщает издание новостей "Бизнес.Медиа" со ссылкой на сайт TMZ.
Актре Фрэнк Адонис умер в Лас-Вегасе в возрасте 83 лет.
"По нему будут скучать. Он был отличным отцом и потрясающим мужем. Он помогал всем своим друзьям, как мог. Он был выдающимся сценаристом, режиссером и актером. И моим лучшим другом", - сообщила вдова актера.
Последние годы актер сильно был болен заболеванием почек. Ранее Фрэнка был экстренно госпитализирован в критическом состоянии, где артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Фрэнк Адонис родился в 1935 году в Бруклине. Его кинодебют состоялся в 1971 году в эпизодической роли в фильме "Французский связной". Всего на его счету более 30 картин, в том числе ленты Мартина Скорсезе "Бешеный бык", "Славные парни" и "Казино".
Также актер снимался в фильмах "Пес-призрак: Путь самурая", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Настоящая любовь", сериалах "Клан Сопрано", "Полицейские под прикрытием" и "Закон и порядок. Преступное намерение".
Ранее мы писали о том, что умер известный российский актер.
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