Умер знаменитый американский киноактер Фрэнк Адонис в США. Она скончалась 26 ноября но об этом стало известно лишь сегодня. Об этом сообщает издание новостей "Бизнес.Медиа" со ссылкой на сайт TMZ.

Актре Фрэнк Адонис умер в Лас-Вегасе в возрасте 83 лет.

"По нему будут скучать. Он был отличным отцом и потрясающим мужем. Он помогал всем своим друзьям, как мог. Он был выдающимся сценаристом, режиссером и актером. И моим лучшим другом", - сообщила вдова актера.

Последние годы актер сильно был болен заболеванием почек. Ранее Фрэнка был экстренно госпитализирован в критическом состоянии, где артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фрэнк Адонис родился в 1935 году в Бруклине. Его кинодебют состоялся в 1971 году в эпизодической роли в фильме "Французский связной". Всего на его счету более 30 картин, в том числе ленты Мартина Скорсезе "Бешеный бык", "Славные парни" и "Казино".

Также актер снимался в фильмах "Пес-призрак: Путь самурая", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Настоящая любовь", сериалах "Клан Сопрано", "Полицейские под прикрытием" и "Закон и порядок. Преступное намерение".

Ранее мы писали о том, что умер известный российский актер.