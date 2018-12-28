Уверенность в себе, о которой всегда и везде говорят психологи дает очень важную вещь - чувство свободы. Об этом пишет "Медицина 2.0".

"Когда вы уверены, вам ничего не стоит подойти и познакомиться с понравившимся человеком. Вам просто отстоять свои личные границы, и вам совершенно не сложно вовремя сказать другому человеку "нет"", - говорит психолог.

По его словам, уверенность позволяет человеку действительно жить полноценно, доверять себе и своим решениям, а значит - не боятся самой жизни, существовать в свободной, не имеющий границ реальности.

"Только представьте, сколько времени, сил и нервов вы сэкономите, став уверенными в себе. Вы прекратите делать другим реактансы ценой собственного спокойствия и благополучия. Вам не нужно будет кому-то что-то доказывать и пытаться понравится. Вы начнете относится к себе и к другим предельно честно и максимально просто. Без двойного дна, скрытых обид и замолчанных проблем", - подытожил психолог.

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