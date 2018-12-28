Поддержка Юрия Бойко, как единого кандидата на президентских выборах от оппозиции, неуклонно растет [ Редактировать ]
Рейтинг основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" демонстрирует устойчивый рост. Так, по данным соцопроса центра "София", если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наилучшие шансы выйти во второй тур имели бы Юлия Тимошенко - за нее готовы отдать свои голоса 16,9% респондентов, у Владимира Зеленского - 11,3%, кандидатуру Юрия Бойко поддерживают почти 11% (10,9%) опрошенных. Рейтинг Петра Порошенко - 9,4%. Другие кандидаты получили менее 5% поддержки. Александр Вилкул набирает всего 2% голосов.
Опрос проводился с 16 по 25 декабря. Всего было опрошено 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Отметим, что после объединения 9 ноября лидеров двух политических сил Юрия Бойко и Вадима Рабиновича и создания "Оппозиционной платформы - За жизнь", декабрьские опросы всех социологических агентств демонстрировали устойчивую тенденцию роста рейтинга Юрия Бойко, как единого кандидата от оппозиции.
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