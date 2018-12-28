Европейский комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен. Об этом сообщает DW.

"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже строится и не может быть так просто остановлен", - заявил он в интервью изданию Spiegel.

По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа через газопровод, не являются основанием для остановки проекта.

В то же время он потребовал от российского "Газпрома" "честной сделки" по дальнейшему транзиту газа по территории Украины. По его мнению, Европейский союз мог бы усилить в этом вопросе давление на Россию.

"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, которые обеспечивают честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", - отметил Эттингер.

Ранее мы писали о том, что Европарламент осудил строительство "Северного потока-2".