Остановить "Северный поток-2" уже не удастся - еврокомиссар [ Редактировать ]
Европейский комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен. Об этом сообщает DW.
"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже строится и не может быть так просто остановлен", - заявил он в интервью изданию Spiegel.
По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа через газопровод, не являются основанием для остановки проекта.
В то же время он потребовал от российского "Газпрома" "честной сделки" по дальнейшему транзиту газа по территории Украины. По его мнению, Европейский союз мог бы усилить в этом вопросе давление на Россию.
"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, которые обеспечивают честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", - отметил Эттингер.
Ранее мы писали о том, что Европарламент осудил строительство "Северного потока-2".
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