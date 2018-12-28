"Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно входит в тройку лидеров электоральных симпатий украинцев. Такие данные социологического опроса центра "София".

Так, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наилучшие шансы преодолеть 5-ти процентный барьер имеют шесть партий - это "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Слуга народа", БПП "Солидарность", "Гражданская позиция" и Радикальная партия Олега Ляшко.

В тройке лидеров "Батькивщина" с рейтингом 16,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую поддерживают 11,1% респондентов, и партия "Слуга народа" - ее результат составляет 10,8%.

Опрос проводился с 16 по 25 декабря. Всего было опрошено 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Таким образом, можно сделать вывод, что люди одобрительно воспринимают консолидацию оппозиционных сил и создание "Оппозиционной платформы за жизнь". Напомним, 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения, задачей которого является консолидация всех здоровых сил в обществе ради установления мира в Украине и смены нынешнего политического и антисоциального курса власти для обеспечения экономического роста страны, социальной справедливости и повышения благосостояния украинцев.