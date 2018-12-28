Австрійським правоохоронцям додалося роботи на свята після того як напередодні двоє зловмисників здійснили зухвалий напад на один із костелів Відня. Вони побили ченців і пограбували святиню. Подробиці резонансного злочину - дивіться у матеріалі Ірини Іванової.

Церква Непорочної Діви Марії належить монастиреві, розташованому в районі Флорідсдорф на півночі Відня. Напередодні по обіді в святиню увірвалися невідомі. Один із них погрожував вогнепальною зброєю, інший тримав у руках металевий прут.

П'ятьох ченців зв'язали і побили. У них вимагали гроші та цінні предмети. Лише за чотири години поліція знайшла зв'язаних літніх чоловіків на підлозі церкви. Їх усіх відправили до лікарні, у кількох діагностували забої голови. Постраждалі наголошують, що зловмисники говорили з акцентом і поводилися надзвичайно жорстоко.

"Ми шукаємо підозрюваних. Йдеться щонайменше про двох причетних чоловіків. Поліція розгорнула широкомасштабну пошукову операцію з залученням гелікоптера", - говорить Гаральд Сорос, прес-офіцер поліції Відня.

Територію довкола церкви оточили. Однак обшук прилеглих кварталів нічого не дав. Свідки розповідають, що одного з підозрюваних бачили днями поблизу церкви, він поводився підозріло. Проте поліція не поспішає робити висновки щодо мотиву злочину.

"Мотиви нападу досі невідомі, але точно можна відкинути терористичний мотив. Підстав для злочину може бути безліч, наприклад - пограбування, акт жорстокості чи, можливо, помста", - говорить Гаральд Сорос, прес-офіцер поліції Відня.

Відень вважають одним із найбезпечніших міст Європи. Однак того ж дня, як на півночі столиці зухвало пограбували церкву, у центрі евакуювали відвідувачів персонал та священиків Собору святого Стефана туристичної окраси столиці. До поліції надійшло повідомлення про закладену вибухівку. На щастя, нічого підозрілого у храмі не виявили.