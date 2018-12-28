Протягом свят державний кордон охоронятимуть у посиленому режимі. Взагалі, всі правоохоронці готові належним чином забезпечити правопорядок у святковий сезон.

Про це під час наради силовиків заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. За його словами, поліцейські та нацгвардійці будуть цілодобово чергувати у місцях масового скупчення людей. Детальніше перевірятимуть використання та продаж піротехніки. Надзвичайники організують додаткові протипожежні пости. Під особливим контролем - ситуація на дорогах.

"Організація роботи відповідальних чергових служб оперативних штабів, конституційних центрів, розібратися, вникнути які заходи будуть відбуватися і взяти на контроль кожний захід. По забезпеченню, в тому числі і протипожежної безпеки, в тому числі і публічної безпеки", - говорить Сергій Яровий, перший заступник міністра внутрішніх справ.