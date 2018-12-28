Безстроковий режим "тиші" сьогодні опівночі запровадить по всій лінії зіткнення на сході країни командування Об'єднаних сил. Разом з тим, прес-служба штабу повідомила, що командування залишає за собою право віддати наказ про відкриття вогню у разі загрози життю та здоров'ю українських військовослужбовців та мирного населення. А за минулу добу така загроза виникала не раз одного українського бійця було поранено. Ворог відкривав вогонь 8 разів.

З мінометів, зокрема, і важких, бив по Пісках під Донецьком та по Гнутовому - на Маріупольському напрямі. На цій ділянці, а також у районі Новотошківського на Луганщині, бойовики атакували з мінометів і сьогодні вночі. Унаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав. За інформацією розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено, ще одного взято в полон. Репортаж з передової Ігоря Левенка.

Селище Зайцеве. Фактично - це вже околиця окупованої нині Горлівки. Колись був затишний район. А тепер скрізь понівечені людські оселі. Розбомблені мінами та снарядами. Тут, по сусідству з війною, і нині мешкає зо півтори сотні мирного люду. Тримаються за нажите добро. Втім, бойові дії не стихають. Ворог б'є із заборонених калібрів. Дістається й житловим кварталам.

"Накрывали стодвадцатими минометами и разбили здесь хату, люди выэхали, они не смотрят, что здесь жилые дома, есть дети, они на это не смотрят. Пришлось выехать, а куда не известно, в зимнюю пору", - говорить Георгій, військовослужбовець збройних сил України.

Це "нульові" позиції українського війська. Хлопці спостерігають за супротивником. Ніч традиційно була неспокійною. Поки що затишшя, та армійці не відходять від кулеметів. Новий рік на порозі - але тут не до святкувань.

"Коли війна то які ж можуть бути свята, товариші гинуть, є поранені, тут не до свята", - говорить Володимир, військовослужбовець збройних сил України.

"Режиму цілковитої тиші ну пару днів може й колись і було, а так щоб зовсім то ні стріляють з гранатометів, АГС", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.

Армійці кажуть таке відбувається, немов за розкладом. Починають зазвичай, коли сутеніє. Втім і вдень бувають обстріли. До ворога - рукою подати. Ось його укріплення. Наразі бойовики гріються. Видно як димлять буржуйки.

"Они часто запрашивают перемирие, но сколько на моей памяти они ни разу его не соблюдали".

Бійці розповідають: в такі періоди, коли залягає непевна тиша, треба бути особливо пильними. Днями саме цю позицію атакувала група окупантів. Тоді теж була домовленість про режим цілковитої тиші. Армійці дали належну відсіч. Бій був із росіянами.

"Это видно сразу, когда местные, а когда военнослужащие России. У них тут было две попытки, ну и они свого потеряли одного бойца", - розповідає Георгій, військовослужбовець збройних сил України.

Затишшя у Зайцевому тривало не довго. По сусідніх позиціях почали працювати ворожі кулемети. Нам довелося покинути передову.