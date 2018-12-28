Волонтери Буковини відправляють смаколики на фронт (відео) [ Редактировать ]
Тони домашньої консервації та смаколиків відправляють буковинські волонтери на Схід. Це вже 37 партія допомоги нашим захисникам. Що готують військовим - наші журналісти побували на кухні тамтешніх господинь.
Ось уже другу добу на цьому подвір'ї в невеличкому містечку Заставна кипить робота. Місцеві волонтери готують відправку на Східний фронт. Домашня консервація, овочі, фрукти, м'ясні вироби - сортують по коробках.
"Сало бужене, салат, помідори, огірочки, далі салат, вермішелька - одна, друга"
Поки одні пакують, інші - пораються на кухні. У печі - готуються голубці. Місцеві господині крутили їх увесь день. Вийшло - шість величезних кастрюль.
"Голубці з рисом, з м'ясом. У фарш ми даємо рис, приправи усякі, які ми виготовляємо вдома - петрушка, кріп. І м'ясо, м'ясо кусочками йде так".
Від початку війни на Сході волонтери не припиняють своєї роботи. За цей час - відправлення українським воякам збирають 37-й раз. Аби мати гроші на харчі, влаштовують - благодійні концерти та Ярмарки. І щоразу солдатських подарунків - все більше.
"Домашня їжа завжди там потрібна. Тому що домашня їжа - це не просто харчування матеріальне, це моральна підтримка духу і спогад про домівку", - говорить Світлана Масловська, волонтерка.
Цього разу бійці отримають три тонни домашніх смаколиків: випічку, копчену рибу та ковбасу, десятки кілограмів свіжих фруктів. Окрім харчів, на східний фронт поїдуть також різдвяні обереги і малюнки їх робили місцеві школярі. Кажуть: хотіли створили для наших захисників святковий настрій навіть далеко від дому.
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