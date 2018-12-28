Історія Євгена Мураева та санкцій Росії проти нього отримала нове продовження. Втім тепер, через доноси нардепа до СБУ, страждають його однопартійці. 20 активістам партії "Наші" заборонили в'їзд на територію РФ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила блогер Олена Маркосян. Інтернет-спільноту зацікавив такий різкий розрив досить теплих відносин українського політика з Росією.

Адже Мураєв неодноразово відвідував Москву. Втім, причиною такого "холоду" у відносинах, експерти називають не лише доноси Мураєва на колег, але і запуск його політсили.

Спеціалісти вважають, що до таких дій нардеп готувався завчасно, втім дещо прогадав, а саме - під чиє крило повести свою партію. А в результаті опинився в політичному болоті, де нині дружно тоне разом із соратниками.