Петро Порошенко: Росія намагається дискредитувати виборчий процес в Україні [ Редактировать ]
Удвічі швидший перетин кордону та спільний митний огляд. Президент Петро Порошенко разом із прем'єром Молдови - Павелом Філіпом відкрили спільний прикордонний пункт пропуску "Паланка".
За словами українського президента, новий КПП убезпечить країни від контрабанди та корупції. Реконструкція відбулася за фінансової допомоги ЄС. У подальшому, завдяки програмі "Східного Партнерства", планують реконструювати і пропускний пункт у Рені.
Говорили політики не тільки про безпеку кордонів, але й майбутніх виборів в країнах. Наступного року в обох державах пройдуть парламентські вибори, а в Україні ще й президентські. За словами Порошенка, Росія вже почала втручатися у виборчий процес, і намагається дискредитувати лідерів обох держав.
"Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання в виборчий процес. Це і п'ята колона, яка готова негайно бігти і вести переговори на умови капітуляції з Росією. Наголошую, що ніхто більше ні ми українці не хоче миру, але миру на умовах міжнародного права і національних інтересів України. А не на умовах капітуляції", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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