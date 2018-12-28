Перераховувати оплату за утримання прибудинкової території для киян не будуть. Принаймні, поки що. Київська мерія оскаржить у Верховному суді рішення окружного адмінсуду. Той, нагадаю, скасував постанову про підвищення тарифів на цю послугу. На що чекати киянам - дізнавалася Ірина Розова.

Сергій мешкає в багатоповерховому будинку. Він каже збільшення ціни за утримання прибудинкових територій, яке відбулось торік, вдарило по сімейному бюджету. Проте, якість послуг, що надає комунальний ЖЕК, з часом стала гіршою.

"Проблема главная в чем - в том, что не убирается, ничего не убирается. Дворника нет, преддомовая территория не убирается, дом не убирается, все запущено, захломлено, безобразие, безобразие просто", - говорить Сергій, житель Києва.

Нещодавно Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення щодо визнання протиправним розпорядження КМДА, згідно з яким було підвищено тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій. Апеляційну інстанцію пройдено. Рішення залишається в силі рішення кінець.

"КМДА має виконати рішення суду та вже з 20 грудня 2018 року виставляти рахунки за послуги з утримання будинків за попередніми тарифами, які діяли до шостого нуль шостого сімнадцятого року. Це розпорядження 442 від 30.04 п'ятнадцятого року", - говорить Олексій Кучеренко, голова ГО "Спілка власників житла України".

Юристи та громадські активісти - закликають негайно звернутися до комунальної установи за перерахунком і поверненням переплачених коштів. За розрахунком громадської організації "Спілка власників житла України", тарифи збільшились на тридцять відсотків, та в підсумку Київська міська державна адміністрації заборгувала киянам півтора мільярда гривень.

"Керуючі компанії повинні повернути кошти, які вони незаконно фактично отримали, так як рішення було визнано незаконним", - говорить Ростислав Кравець, юрист.

Проте у КМДА наголошують: про перерахунок чи повернення коштів за сплачені послуги в постанові суду не йдеться тільки про скасування. До того ж, там вважають, що запропоновані тарифи є найоптимальнішими порівняно з приватними ЖЕКами.

"Ціна, яка була на той час вона була нижчою, ніж у комерційних колег, адже в Києві десь 50% обслуговуються комунальними компаніями, 50% комерційними Зараз існує плата за утримання будинків, яку реагують самі люди, самі споживачі, самі громади. Сьогодні кожен будинок, ми з вами власники квартир можемо обрати собі компанію, можемо обрати вартість, можемо обрати перелік послуг, це абсолютно наш вибір", - говорить Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації.

До того ж, у КМДА зазначили, що за новим законодавством, державні адміністрації не мають повноважень на встановлення розміру тарифів.