Соціологи підбили підсумки року. Так, у центрі "Софія" переконані, що за всіма показниками 2018 був не досить вдалим. Однак дуже важливим, оскільки саме він - завершує п'ятирічку. І це обов'язковий етап для становлення стабільної політичної системи.

"2018 год стоит рассматривать как веху пятилетки. Учитывая, что не только состав, политика власти, но и состояние общества связанное с новыми вызовами - войной, потерей территории, миграционными волнами, новой волной экономического кризиса, которые пронизывают всю пятилетку - имеет смысл рассматривать новые проблемы и характеристики нашей страны сквозь призму прошедшего пятилетия Мы имеем дело с новым качественным состояние украинского общества, я бы его оценил как состояние новой украинской европейской провинции", - говорить Андрій Єрмолаєв, директор інституту стратегічних досліджень "Нова Україна", керівник SG Group.

У соціологічному центрі "Софія" оголосили найсвіжіші рейтинги майбутніх кандидатів у президенти. Згідно з останніми опитуваннями першу п'ятірку очолює Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина" має підтримку майже 17%. За Володимира Зеленського готові голосувати понад 11 відсотків громадян. Трохи менше набирає засновник "Опозиційної платформи - За Життя" Юрій Бойко, в нього теж близько 11%. Чинний президент Петро Порошенко займає четверте місце. В нього більше 9%. П'яте місце належить Анатолію Гриценку, у нього майже 8%.

У той же час, спрогнозували результати парламентських виборів. Йдеться про голосування за партійними списками.

Першою в парламент проходить партія "Батьківщина" з рейтингом майже 16 з половиною відсотків. Другою під купол потрапляє - "Опозиційна платформа - за життя"- у них більше 11 відсотків. Партія "Слуга народу" на третьому місці. У політсили майже 11%. Четвертий в рейтингу Блок Петра Порошенка, у політсили більше ніж 8%. На п'ятому - партія "Громадянська позиція", яка набрала більше семи відсотків.