Розслідування правопорушень чи політичні репресії? У Болграді на Одещині - прокуратура повідомила про підозру місцевому меру Сергію Димитрієву. Чому жителі міста вважають справу сфабрикованою - про це в наступному матеріалі.

Сергій Димитрієв міській голова Болграда. Напередодні прокуратура оголосила йому підозру. Слідчі стверджують: при закупівлі вантажного автомобілю мер начебто підробив документи і розтратив півмільйона бюджетних гривень. Крім того, чиновника підозрюють у хуліганстві. Кажуть: у травні на місцевому ринку він побив підприємця, який виступав проти демонтажу незаконно встановлених споруд та кидався під техніку.

"З'ясовано, що міській голова, находячись на місці подій підійшов до протестувальника та побив лежачого чоловіка ногами", - говорить Василь Русанжик, перший заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури.

Очевидці подій здивовані такою трактовкою. Розповідають: все було інакше. Та навіть демонструють відео.

Мовляв, люди лише намагалися підняти підприємця з землі, аби він не покалічився. Міський голова дійсно був присутній, але нікого не бив.

"Это сущий бред! Такого даже и близко не было, чтобы он кого-то бил А тот - специально бросался под технику на пол прыгал, бился", - говорить Олександр Дімов, підприємець.

"Он залез под машину, его уговаривали оттуда выйти, потом взяли его за ноги вытаскивать оттуда - он начал отбиваться ногами", - говорить Інна Топал, підприємець.

Щодо розтрати кошті, то ось Димитрієв демонструє ту саму вантажівку, яку мерія нібито не придбала. Авто з гідропідйомником офіційно є власністю міськради та перебуває на одному з комунальних підприємств міста.

"Если бы я его - ну, эти средства украл, то, скорее всего, и автомобиля бы не было. Я думаю, что если будет нормальное рассмотрение, то я докажу то, что закупка, которая была проведена - она была эффективной", - запевняє Сергій Димитрієв.

Соратники Димитрієва та місцеві жителі впевнені: обвинувачення проти мера Сфабриковані, і правоохоронці лише Відпрацьовують політичний заказ. Мовляв, напередодні виборів комусь не подобається успішна діяльність принципового політика.

"Причину его я вижу в том, что это самый молодой оппозиционный мэр в Одесской области, который взял очень высокий темп преобразований в городе, и за последние три года он очень многое сделал в части ремонта, строительства и благоустройства города", - вважає Михайло Садаклієв, заступник голови Болградської райради.

Однодумці навіть готові до радикальних дій.

"Мы перекроем улицы, если этот заказ осуществлен и мэра будут снимать. А как по-другому? Как заступиться за человека, который хочет, сегодня избран мэром громадой всей - и хочет сделать порядок в городе! Как за него заступиться?" - говорить Георгій Статкін, депутат міськради Болграда.

За останніми даними, завтра місцевий суд обиратиме запобіжний захід. Прокуратура клопотатиме про домашній арешт для Димитрієва.