В субботу, 29 декабря, официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении секторальных санкций в отношении России за агрессию против Украины.

Решение о продлении секторальных санкций в отношении РФ было единогласно принято Советом ЕС 21 декабря.

28 декабря решение было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Решение продлить санкции принято в связи с отсутствием прогресса в решении ситуации в Украине.

Решение продлить санкции принято из-за отсутствия прогресса в выполнении РФ Минских соглашений.

Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт); запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

Впервые санкции ЕС были введены в 2014 году из-за агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

Ранее мы писали о том, кто попал в украинский санкционный список против РФ.