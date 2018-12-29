Пресс-служба командования Операции объединенных сил сообщает, что с 00:01 29 декабря на Донбассе начался режим тишины, о котором договорились во время переговоров в Минске.

Ранее мы писали о том, что боевики обстреливают собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных.