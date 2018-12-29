В зоне ООС начался режим тишины [ Редактировать ]
Пресс-служба командования Операции объединенных сил сообщает, что с 00:01 29 декабря на Донбассе начался режим тишины, о котором договорились во время переговоров в Минске.
Ранее мы писали о том, что боевики обстреливают собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных.
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