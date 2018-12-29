Индонезию всколыхнуло сильное землетрясение [ Редактировать ]
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 55 километров в 70 км к югу от населенного пункта Маноквари.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. По последним данным, погибли 429 человек.
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