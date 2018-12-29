Умер экс-президент Нигерии [ Редактировать ]
В пятницу, 28 декабря, в возрасте 93 лет умер экс-президент Нигерии Шеху Шигари.
Об этом передает Le Figaro.
Политик скончался в одной из больниц города Абуджа.
Шеху Шагари занимал пост президента Нигерии с 1979 по 1983 год и потерял свой пост после военного переворота в стране.
Ранее мы писали о том, что умер знаменитый голливудский актер.
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