В пятницу, 28 декабря, в возрасте 93 лет умер экс-президент Нигерии Шеху Шигари.

Об этом передает Le Figaro.

Политик скончался в одной из больниц города Абуджа.

Шеху Шагари занимал пост президента Нигерии с 1979 по 1983 год и потерял свой пост после военного переворота в стране.

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