"Самые ужасные" модные тренды 2018 года [ Редактировать ]
Авторы издания The Mashable назвали ТОП-7 ужасных модных трендов уходящего года.
Также они внесли в список джинсы bootcut (расклешенные), кобуру на поясе для смартфона, крошечные солнцезащитные очки и сапоги из пластика.
1. Джинсы boot cut
So tumblr can get rid of porn but we still can’t get rid of the bootcut? https://t.co/wivPggCaNc— Adam Rippon (@Adaripp) 5 декабря 2018 г.
2. Высокие угги до бедра
true life: these uggs are trying to eat me 👢😱
Публикация от Safiya Nygaard (@safiyany)
3. Кобура для мобильного телефона
4. Кроссовки-носки
5. Крошечные солнцезащитные очки
6. Джинсы с низкой посадкой
7. Пластиковые сапоги или ботинки
When your shit don’t stink, but your feet do... #tgif
Публикация от 🔪 (@larslala)
Ранее мы писали о том, какими будут главные модные тренды 2019 года.
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