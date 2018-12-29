Авторы издания The Mashable назвали ТОП-7 ужасных модных трендов уходящего года.

Также они внесли в список джинсы bootcut (расклешенные), кобуру на поясе для смартфона, крошечные солнцезащитные очки и сапоги из пластика.

1. Джинсы boot cut

So tumblr can get rid of porn but we still can’t get rid of the bootcut? https://t.co/wivPggCaNc — Adam Rippon (@Adaripp) 5 декабря 2018 г.

2. Высокие угги до бедра

3. Кобура для мобильного телефона

4. Кроссовки-носки

5. Крошечные солнцезащитные очки

6. Джинсы с низкой посадкой

7. Пластиковые сапоги или ботинки

Ранее мы писали о том, какими будут главные модные тренды 2019 года.