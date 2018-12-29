Проход кораблей по Керченскому проливу: Полторак назвал детали [ Редактировать ]
Если Украина не пройдет по Керченскому проливу, то это будет означать, что она отказывается от своей территории. Об этом журналистам рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает корреспондент "РБК-Украина".
Полторак отметил, что ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территорией и Украина имеет право на проход.
"Через провокацию России Украине не удалось пройти проливом. Если мы не пройдем Керченским проливом, то это будет означать, что мы отказываемся от своей территории", - сказал он, комментируя вопрос новой попытки прохода по проливу.
Ранее мы писали о том, что в Керченском проливе обнаружили бомбу.
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