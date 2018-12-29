В обменниках подорожал доллар [ Редактировать ]
В субботу утром, 29 декабря, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 28 декабря на 25,57 коп. до 28,0337 UAH/USD, курс покупки - на 18,9 коп. до 27,5777 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 24,79 коп. до 31,3670 UAH/EUR, курс продажи повысился на 31,2 коп. до 32,1063 UAH/EUR.
Ранее мы писали о том, что Порошенко обозначил сроки закрепления курса на ЕС.
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