Украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram новым снимком. На фото артистка позирует с музыкантом Сергеем Шнуровым и композитором Константином Меладзе.

Пользователи сети отметили, что певица разочаровала их своим поведением на шоу.

Подписчики активно комментируют фото артистки:

"Каролина, в следующий раз думайте, прежде чем так бестактно себя вести по отношению к участникам команд других наставников. Мне было очень стыдно вчера за вас", "Ей лучше молчать. Стоит открыть рот и все....", "Когда вы уже уйдете со сцены? Невозможно видеть вас и слушать".

Ранее Ани Лорак появилась на публике в вульгарном платье.