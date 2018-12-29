"Было очень стыдно за вас": Ани Лорак разозлила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram новым снимком. На фото артистка позирует с музыкантом Сергеем Шнуровым и композитором Константином Меладзе.
Пользователи сети отметили, что певица разочаровала их своим поведением на шоу.
Подписчики активно комментируют фото артистки:
"Каролина, в следующий раз думайте, прежде чем так бестактно себя вести по отношению к участникам команд других наставников. Мне было очень стыдно вчера за вас", "Ей лучше молчать. Стоит открыть рот и все....", "Когда вы уже уйдете со сцены? Невозможно видеть вас и слушать".
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
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