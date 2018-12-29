Реальный доход украинцев стремительно растет [ Редактировать ]
В третьем квартале 2018 года доходы населения составили 809 млрд грн, расходы - 787,5 млрд грн, прирост сбережений составил 21,5 млрд грн. Об этом сообщает Госслужба статистики.
При этом наличный доход в расчете на одно лицо составлял 15199 грн.
Реальные доходы (с учетом инфляции) выросли по отношению ко второму кварталу прошлого года на 10,0%, утверждают в Госстате.
Ранее мы писали о том, что в Украине долг за коммуналку вырос на четыре млрд.
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