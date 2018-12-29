В третьем квартале 2018 года доходы населения составили 809 млрд грн, расходы - 787,5 млрд грн, прирост сбережений составил 21,5 млрд грн. Об этом сообщает Госслужба статистики.

При этом наличный доход в расчете на одно лицо составлял 15199 грн.

Реальные доходы (с учетом инфляции) выросли по отношению ко второму кварталу прошлого года на 10,0%, утверждают в Госстате.

Ранее мы писали о том, что в Украине долг за коммуналку вырос на четыре млрд.